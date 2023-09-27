Какие компенсации положены при задержке зарплаты?

«В случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с компенсацией в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центробанка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно», — пояснил адвокат .