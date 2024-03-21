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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие РХБ защиты прикрыли аэрозолями эвакуацию боевой техники с поля боя в Башкирии

Военнослужащие РХБ защиты прикрыли аэрозолями эвакуацию боевой техники с поля боя в Башкирии

По замыслу личный состав применил термодымовые машины ТДА-3 создав сплошную аэрозольную завесу, благодаря чему ремонтные подразделения смогли эвакуировать бронетранспортеры БТР-82, боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3 в полевые ангары для ремонта.

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