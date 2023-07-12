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«Здоровое Поморье»: мобильный пункт проекта появился в Северодвинске

«Здоровое Поморье»: мобильный пункт проекта появился в Северодвинске

Специальный мобильный пункт регионального проекта «Здоровое Поморье» прибыл в Северодвинск. Десятки жителей города смогли воспользоваться возможностью пройти экспресс-обследование и получить консультацию терапевта за короткое время работы пункта.

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