«Здоровое Поморье»: мобильный пункт проекта появился в Северодвинске

Специальный мобильный пункт регионального проекта «Здоровое Поморье» прибыл в Северодвинск. Десятки жителей города смогли воспользоваться возможностью пройти экспресс-обследование и получить консультацию терапевта за короткое время работы пункта.
Специальный мобильный пункт регионального проекта «Здоровое Поморье» прибыл в Северодвинск. Десятки жителей города смогли воспользоваться возможностью пройти экспресс-обследование и получить консультацию терапевта за короткое время работы пункта.
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