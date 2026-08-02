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Роковая рыбалка и прощание без коллег: почему на похороны Александра Высоковского не приехали звезды «Бригады»

Роковая рыбалка и прощание без коллег: почему на похороны Александра Высоковского не приехали звезды «Бригады»

Летом 2026 года погиб актер Александр Высоковский, сыгравший телохранителя Макса в сериале «Бригада».

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