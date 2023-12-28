История Фрэнка Синатры, который менял женщин как перчатки, но так и не смог забыть первую любовь

В зимние праздники изо всех утюгов доносится пение: «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!» А ведь эту композицию Фрэнк Синатра записал еще в середине прошлого века, и вот уже более 70 лет она приносит дух Рождества в каждый дом.
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