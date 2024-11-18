Фронтмена Rammstein обязали выплатить 67 млн рублей за отмену концерта в Твери

Более €635,4 тыс. (свыше 67,166 млн рублей) решил взыскать с лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ за отмену концерта в Твери.
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