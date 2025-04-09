Зарядка на 400 км за 5 минут, «Глаз Бога», полный привод, 1100 л.с., адаптивная подвеска — дешево. Представлен BYD Tang L — мощный конкурент Li Auto L6

BYD официально представила в Китае новейший кроссовер Tang L. Новинка предлагается в 6 комплектациях с двумя силовыми установками (гибридной и чисто электрической) по цене от 229 800 до 289 800 юаней (от 31,3 до 39,5 тыс.
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