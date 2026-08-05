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Порядок, государство

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В Севастополе автоинспекторы рассказали футболистам о важности соблюдения ПДД

В Севастополе автоинспекторы рассказали футболистам о важности соблюдения ПДД

В разгар летних каникул полицейские провели с юными спортсменами профилактическую беседу, посвященную Правилам дорожного движения для пешеходов, пользователей СИМ и потенциальных водителей мототранспорта.

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