Юнфлотовцы Поморья отправились в морской поход на Соловки

17 юнфлотовцев из Архангельска, Северодвинска и Виноградовского округа, прошедшие конкурсный отбор, проведут пять увлекательных дней17 юнфлотовцев из Архангельска, Северодвинска и Виноградовского округа, прошедшие конкурсный отбор, проведут пять увлекательных днейВ добрый путь в торжественной обстановке на причале Красной пристани их проводили друзья, родители и наставники.