Юнфлотовцы Поморья отправились в морской поход на Соловки

17 юнфлотовцев из Архангельска, Северодвинска и Виноградовского округа, прошедшие конкурсный отбор, проведут пять увлекательных дней17 юнфлотовцев из Архангельска, Северодвинска и Виноградовского округа, прошедшие конкурсный отбор, проведут пять увлекательных днейВ добрый путь в торжественной обстановке на причале Красной пристани их проводили друзья, родители и наставники.
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