В России суд впервые вынес приговор по делу о пропаганде чайлдфри

В России суд впервые вынес приговор по делу о нарушении запрета пропаганды чайлдфри. Жительницу Севастополя оштрафовали на 50 тысяч рублей за посты в соцсети, которые она не удалила после вступления нового закона в силу, сообщили в городском управлении МВД.