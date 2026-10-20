Теперь он может получить до 20 лет лишения свободы В Барнауле 19-летний студент Пензенского государственного университета поджег машину полиции по указанию злоумышленников, с которыми он вел переписку.
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