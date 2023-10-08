«Маск нам не нужен»: в Белоруссии создали дешевый аналог Starlink

Белорусский военнослужащий изобрел недорогой аналог американской спутниковой системы Starlink. Устройство продемонстрировали президенту республики Александру Лукашенко в ходе рабочей поездки на учебный объект Минобороны «Узел сопротивления».
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