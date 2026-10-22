БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Европейский парламент присудил премию Сахарова «За свободу мысли» за 2026 год Международному уголовному суду (МУС) и его сотрудникам.
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