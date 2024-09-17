Подозреваемый в покушении на Трампа мог найти "дыру" в системе безопасности

Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут, предположительно, мог воспользоваться уязвимостью в системе безопасности, о которой обеспечивающей охрану политика Секретной службе было известно много лет.
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