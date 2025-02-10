На Украине просят Россию освободить ещё одну область: Карта специальной военной операции на Украине на 10 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваБезопасных посёлков на Украине практически не осталось: активные боевые действия охватывают всё больше территорий, а Киев усиливает давление на нелояльных граждан.