Файзуллин усомнился в версии о вине грызунов в прорыве дамбы в Орске

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин 11 апреля во время осмотра мест подтоплений в Оренбурге усомнился в реальности версии о том, что к прорыву дамбы в Орске Оренбургской области привела деятельность грызунов.
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