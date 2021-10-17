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Александр Роджерс: Почему Россия не даст замёрзнуть Европе

Александр Роджерс: Почему Россия не даст замёрзнуть Европе

Европейцам пора ставить прижизненные памятники Владимиру Путину. Потому что их собственное руководство в лице Еврокомиссии и всяких Урсул фон дер Ляйен делает всё, чтобы Европа замёрзла без энергоресурсов: мешает вводу в строй "Северного потока – 2", заявляет, что к нему должен применяться третий энергопакет (что означает, что даже после ввода он будет загружен только наполовину, если параллельно не будет запущен процесс торгов на бирже в России), пугает своих граждан газом из России и делает русофобские заявления.

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