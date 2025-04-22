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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карл Энтони-Таунс не исполнил ни одного броска в четвертой четверти 2-го матча против «Детройта»

«Просто пытался следовать ходу матча, выполнять то, что мы обсуждали. Думаю, у нас были хорошие моменты для бросков, особенно когда получилось сравнять счет», – сказал Таунс.

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