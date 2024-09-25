Анастасия Ракова сообщила об открытии после ремонта еще 44 молочно-раздаточных пункта в столице

Всего в столице функционируют более двух сотен молочно-раздаточных пунктов 25 сентября заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила о значительном продвижении в теме обновления сети молочно-раздаточных пунктов в столице.