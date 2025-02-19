Свой цвет появится у каждого района в «сером» Новосибирска

Исправить репутацию «серого» Новосибирска решили в городском союзе архитекторов. Как сообщила VN.ru участник лаборатории городских исследований Дарья Кисельникова, архитекторы вошли в рабочую группу, которая занимается ремонтом фасадов зданий Новосибирска.
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