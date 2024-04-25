Власти допускают перенос сроков сдачи под инвестквоты рыболовных судов

Сроки сдачи отдельных рыболовных судов могут сдвинуть на конец 2030 года Правительство обсуждает возможность переноса предельно допустимых сроков сдачи рыболовных судов, заказанных на первом этапе инвестквот.
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