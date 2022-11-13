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Бонусы UFC 281: Алекс Перейра – выступление вечера, Порье и Чендлер – лучший бой

В Нью-Йорке (США) завершился турнир UFC 281, в главном событии которого прошел бой за титул в среднем весе между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.

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