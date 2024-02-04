Терапевт Кондрахин: Малина, говяжья печень и чеснок разжижают кровь

В беседе с «Вечерняя Москва» врач-терапевт, канд. мед. наук Андреем Кондрахиным рассказал о том, какие продукты способствуют разжижению, а какие сгущению крови в сосудах, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
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