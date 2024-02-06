Член ПК Политбюро ЦК КПК призвал закрепить результаты общепартийной просветительской кампании

Пекин, 5 февраля /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета /ПК/ Политбюро ЦК КПК Цай Ци в понедельник призвал закрепить и расширить результаты общепартийной просветительской кампании по изучению и воплощению в жизнь идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху.
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