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Лоран Мекьес: «Аджару будет трудно выйти на старт гонки в Мадриде»

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес фактически подтвердил появившуюся ранее во французской прессе информацию о том, что Изак Аджар пропустит предстоящий Гран-при Испании , который пройдет в Мадриде через неделю.

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