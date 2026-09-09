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Биолог Сафонов назвал самые грибные места Подмосковья

Биолог Сафонов назвал самые грибные места Подмосковья

Сентябрь в Подмосковье — время, когда леса буквально кишат грибами. После дождей и первой осенней прохлады грибницы начинают плодоносить активнее всего.

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