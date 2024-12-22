Врач-диетолог дала советы по составлению новогоднего меню с полезными блюдами

Уже скоро в каждой семье начнется подготовка к праздничному застолью. Как составить новогоднее меню, чтобы, не отказываясь от любимой традиции, не страдать потом от переедания, рассказала «Известиям» врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова 22 декабря.