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Врач-диетолог дала советы по составлению новогоднего меню с полезными блюдами

Врач-диетолог дала советы по составлению новогоднего меню с полезными блюдами

Уже скоро в каждой семье начнется подготовка к праздничному застолью. Как составить новогоднее меню, чтобы, не отказываясь от любимой традиции, не страдать потом от переедания, рассказала «Известиям» врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова 22 декабря.

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