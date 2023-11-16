Белорусский рубль сильно окреп к доллару и евро

Значительное укрепление российского рубля привело к падению иностранных валют по отношению к BYN.Нацбанк Белоруссии резко снизил курс доллара на 16 ноября 2023, понизив курс доллара США сразу на 4 копейки - до 3,1186 рубля, а евро до 3,3844 BYN.