Медведев назвал цель ядерных учений России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал целью запланированных учений по использованию тактического ядерного оружия отработку ответа на возможную атаку на РФ британским оружием, о вероятности которой заявлял глава МИД Британии Кэмерон.
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