Страна и люди
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Страна и люди

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Медведев назвал цель ядерных учений России

Медведев назвал цель ядерных учений России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал целью запланированных учений по использованию тактического ядерного оружия отработку ответа на возможную атаку на РФ британским оружием, о вероятности которой заявлял глава МИД Британии Кэмерон.

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