В Твери столкнулись иномарка и грузовой автомобиль

Утром 21 ноября в Твери произошло ДТП. Авария случилась по улице Шишкова у дома №91А. По данным Госавтоинспекции, при развороте Мицубиси не уступил дорогу грузовому автомобилю Вольво, под управлением 30-летнего мужчины.
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