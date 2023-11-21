В Твери столкнулись иномарка и грузовой автомобиль

Утром 21 ноября в Твери произошло ДТП. Авария случилась по улице Шишкова у дома №91А. По данным Госавтоинспекции, при развороте Мицубиси не уступил дорогу грузовому автомобилю Вольво, под управлением 30-летнего мужчины.