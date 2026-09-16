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Врач Кустов: высокий сахар в крови годами повреждает мелкие сосуды сетчатки

Врач Кустов: высокий сахар в крови годами повреждает мелкие сосуды сетчатки

Человек с диабетом второго типа годами сдаёт анализы крови и наблюдается у эндокринолога. Глаза его не беспокоят: нет боли, рези, слезотечения, очки те же, что и пять лет назад.

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