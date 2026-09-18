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«Бавария» забила семь мячей «Униону» в Бундеслиге, Олисе оформил хет-трик, у Кейна — дубль

«Бавария» забила семь мячей «Униону» в Бундеслиге, Олисе оформил хет-трик, у Кейна — дубль

Мюнхенская «Бавария» разгромила берлинский «Унион» в домашнем матче 4-го тура немецкой Бундеслиги.Мюнхенская «Бавария» разгромила берлинский «Унион» в домашнем матче 4-го тура немецкой Бундеслиги.

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