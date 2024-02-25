Мурманские школьники и студенты встретились с военнослужащим Северного флота Героем России Александром Панасюком

Александр Петрович рассказал о том, как принимал решение участвовать в специальной военной операции, какие трудности пришлось испытать, ведя бои с противником, о фронтовой дружбе и товариществе, о той поддержке, которую нашим бойцам оказывают многочисленные волонтеры.