Юбердо, Джохансен и Маккиннон – звезды дня в НХЛ

Юбердо, Джохансен и Маккиннон – звезды дня в НХЛ. Первая звезда – форвард «Флориды» Джонатан Юбердо с 5 (2+3) очками в матче с «Торонто» (7:6 ОТ).

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