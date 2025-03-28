Гимн Крыма невозможно представить без музыки гениального Караманова – эксперты. Музыка Алемдара Караманова по итогам конкурса, объявленного в Крыму на новый гимн, должна быть признана единственно возможной.
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