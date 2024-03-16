Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Сергей Рубцов
    Расстреливать без жалости, суда и следствия этих баранов!!!!Неужели это и ест...
  • Любовь Кузьмина
    Вы правы! Конечно причины, по которым эти твари идут на преступления, кроются скорее всего в большом гумманизме наших...Неужели это и ест...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Они никогда не поумнеют, это клиническое. Предателей нужно  изолировать и надолго, чтобы другие думали прежде чем дел...Неужели это и ест...

Массовая зачистка предателей в России: С террористами не церемонятся

Массовая зачистка предателей в России: С террористами не церемонятся

Всего за два дня в России задержаны, как минимум шестеро предателей, действовавших в интересах иностранных спецслужб.

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Комментарии
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И
Иринушка
Жестко максимально с ними надо. Зомби не лечатся.
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22 час.
Samarium
Снять мораторий на смертную казнь. Внести дополнение в статьи об измене Родине, шпионаже. диверсии терроризме, хищении государственных средств в крупном и особо крупном размере- мера наказания одна- смертная казнь с полной конфискацией всего у преступника и членов его семьи....
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22 час.
sergo galin
кто будет вносить дополнение к статье об измене Родине ? тогда госдума опустеет
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21 час.

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