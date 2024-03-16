Массовая зачистка предателей в России: С террористами не церемонятся

Жестко максимально с ними надо. Зомби не лечатся.

Samarium

Снять мораторий на смертную казнь. Внести дополнение в статьи об измене Родине, шпионаже. диверсии терроризме, хищении государственных средств в крупном и особо крупном размере- мера наказания одна- смертная казнь с полной конфискацией всего у преступника и членов его семьи....