Всего за два дня в России задержаны, как минимум шестеро предателей, действовавших в интересах иностранных спецслужб.
Массовая зачистка предателей в России: С террористами не церемонятся
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И
Иринушка
Жестко максимально с ними надо. Зомби не лечатся.
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22 час.
Samarium
Снять мораторий на смертную казнь. Внести дополнение в статьи об измене Родине, шпионаже. диверсии терроризме, хищении государственных средств в крупном и особо крупном размере- мера наказания одна- смертная казнь с полной конфискацией всего у преступника и членов его семьи....
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22 час.
sergo galin
кто будет вносить дополнение к статье об измене Родине ? тогда госдума опустеет
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21 час.
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