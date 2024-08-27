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На Ямале приостановлено строительство гипермаркета «Лента» из-за спора по стоимости работ

На Ямале приостановлено строительство гипермаркета «Лента» из-за спора по стоимости работ

В Новом Уренгое остановлено строительство гипермаркета «Лента». На это пожаловалась жительница города на встрече с губернатором Дмитрием Артюховым и спросила, когда же крупнейшая торговая сеть все же завершит проект.

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