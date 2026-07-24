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Как выбрать хорошую тушёнку, а не выбросить деньги на жир с соей: Гайд от пищетехнолога

Как выбрать хорошую тушёнку, а не выбросить деньги на жир с соей: Гайд от пищетехнолога

Как выбрать хорошую тушёнку, а не выбросить деньги на жир с соей? Пищевой технолог, нутрициолог и психолог Алёна Коготкова объяснила, на какие надписи на банке нужно смотреть в первую очередь, почему не стоит слепо доверять красивым названиям и как отличить качественный продукт от дешёвой подделки.

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Комментарии
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ВГ
Владимир Гусев
Но она теряет половину полезных качеств! Главное из которых беспроблемная транспортировка в углу багажника или в рюкзаке.  А во всех остальных случаях проще использовать свежее мясо.
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1 м.
Ингерман Ланская
не плохая тушёнка &quot;совок&quot;. по крайней мере, намного лучше той &quot;тушенки, что выбрасывали в савейских магазинах
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1 м.
Ингерман Ланская
лёха-нищеброд, в Российском производстве давно уж разработаны ГОСТы, длительного действия, а не как в совдепии - каждый год новые ГОСТы....... чё, твой фюрер - гена зюгандон тебе про ГОСТы ничё не рассказал??
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1 м.