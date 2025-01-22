Адвокат Карабанов: Полумордвинов указал на лжесвидетельство по своему делу

РИА Новости/Григорий Сысоев Экс-глава Астрахани Олег Полумордвинов, который обвиняется в покушении на мошенничество в рамках муниципального контракта по ремонту автодорог, подал заявление на имя прокурора о проведении проверки и возбуждении уголовного дела о лжесвидетельстве по его делу.
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