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Персонализированное лечение рака: прорыв в борьбе с запущенными формами болезни

Международная группа ученых, включая экспертов из Университета Аделаиды, провела масштабное исследование, показавшее, что геномное тестирование и таргетная терапия для пациентов с распространенным раком могут значительно улучшить показатели выживаемости.

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