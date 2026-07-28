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"Ей было тяжело нас видеть". Даниил Глейхенгауз объяснил уход Камилы Валиевой от Этери Тутберидзе

"Ей было тяжело нас видеть". Даниил Глейхенгауз объяснил уход Камилы Валиевой от Этери Тутберидзе

Хореограф-постановщик штаба Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз, рассказал, как скандал с допингом на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году повлиял на их дальнейшую совместную работу с Камилой Валиевой.

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