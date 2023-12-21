Заммэра Ракова сообщила о расширении перечня работающих по новому стандарту экстренной помощи стационаров в Москве

На данный момент по новым стандартам работают четыре флагмана Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила о переводе с начала 2024 года всех 20 ведущих многопрофильных стационаров на новые стандарты экстренной медицинской помощи.
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