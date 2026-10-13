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9000 мАч, 185 Гц, 100 Вт, 200 Мп, IP69K. OnePlus 16 занял первое место по стартовым продажам среди флагманских Android-смартфонов в 2026 году

9000 мАч, 185 Гц, 100 Вт, 200 Мп, IP69K. OnePlus 16 занял первое место по стартовым продажам среди флагманских Android-смартфонов в 2026 году

Новый флагман OnePlus с экраном 185 Гц и платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Компания OnePlus объявила о высоком спросе на флагманский смартфон OnePlus 16 в первый день продаж.

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