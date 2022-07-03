Хоккеиста Федотова увезли из госпиталя в неизвестном направлении

Вратаря сборной России могли отправить для прохождения службы в Североморск.Вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, которого подозревают в уклонении от армии, вывезли из военного госпиталя, предположительно, к месту прохождения службы.
Вратаря сборной России могли отправить для прохождения службы в Североморск.Вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, которого подозревают в уклонении от армии, вывезли из военного госпиталя, предположительно, к месту прохождения службы.
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