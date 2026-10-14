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Ученые назвали время, после которого сидение становится опасным для здоровья

Ученые назвали время, после которого сидение становится опасным для здоровья

Всего 25 минут неподвижного сидения могут запустить изменения в работе мышц, которые грозят негативно повлиять на обмен веществ.

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