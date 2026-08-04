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Starship отказался идти ко дну — SpaceX начала буксировку космического корабля, уже 10 дней плавает в Индийском океане

Starship отказался идти ко дну — SpaceX начала буксировку космического корабля, уже 10 дней плавает в Индийском океане

Он находится примерно в 1500 км от АвстралииСпутниковые снимки компании Vantor показали, что SpaceX начала операцию по возвращению прототипа Starship Ship 40, который после 13-го испытательного полета неожиданно остался на плаву в Индийском океане.

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