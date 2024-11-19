Dell отгружает первые серверные стойки Nvidia Blackwell

Джефф Кларк, главный операционный директор и вице-председатель совета директоров Dell, объявил о начале поставок серверов на базе графических процессоров Blackwell от Nvidia для ИИ и высокопроизводительных вычислений и процессоров Grace.
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