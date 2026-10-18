Графеновый материал ускорил химические реакции внутри цинк-воздушной батареи Исследователи Китайской академии наук разработали графеновый катализатор, который позволил повысить эффективность перезаряжаемых цинк-воздушных аккумуляторов до 98%.
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