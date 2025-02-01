Сохранение массового дезертирства в Вооруженных силах Украины (ВСУ) приведет к тому, что через полгода на фронте не останется солдат, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский 31 февраля в эфире своего YouTube-канала Дубинский прокомментировал текущую ситуацию в ВСУ и заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о необходимости победы в конфликте с Россией.
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