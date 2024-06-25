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Третьяк назвал Бобровского одним из величайших вратарей эпохи

Третьяк назвал Бобровского одним из величайших вратарей эпохи

Владислав Третьяк высоко оценил вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского. Глава Федерации хоккея России, 10-кратный чемпион мира и трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк оценил вклад вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в завоевание его командой Кубка Стэнли.

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